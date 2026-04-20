TPHCM nắng nóng gia tăng, cuối tháng dự báo có mưa dông

Ngày 20/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong hôm nay đến ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ phát triển và hoạt động mạnh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động yếu, nhiễu động gió đông trên cao cũng suy yếu dần.

Trong 3-10 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, chi phối thời tiết khu vực TPHCM. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ yếu, trước khi có xu hướng mạnh dần trở lại từ khoảng ngày 22/4.

Người dân TPHCM choàng khăn che nắng khi đi bộ trên đường (Ảnh: Ngọc Tân).

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, TPHCM phổ biến nắng nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ 1-2 độ C. Đến khoảng ngày 28-29/4, mưa dông có khả năng xuất hiện vào chiều tối, xuất hiện cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại khu dân cư và khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, dễ phát sinh các bệnh tim mạch, hô hấp.

Ngoài ra, mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo và có biện pháp phòng tránh.