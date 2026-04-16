Đêm nay nhiều nơi ở miền Bắc có thể hứng chịu mưa đá, dông lốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 16/4, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo từ đêm 16 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát. Ngoài ra, chiều tối và tối 16/4, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá ở Lào Cai rạng sáng 16/4 (Ảnh: H.N.).

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa đá và dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Do đó người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo dông, sét cũng như thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống của ngành khí tượng thủy văn.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 16/4, thời tiết tại Hà Nội tương đối ổn định, ngày có nắng nhẹ. Song từ rạng sáng 17/4, Hà Nội có mưa nhiều nơi, thời gian mưa phổ biến từ 4h đến 9h.

Vào khoảng 1h30 ngày 16/4, trên địa bàn xã Bắc Hà, Lào Cai xảy ra trận dông lốc kèm mưa đá. Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 30 phút gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt có những viên mưa đá to bằng nửa nắm tay người dân.

Trận dông lốc xảy ra trên địa bàn xã Bắc Hà đã khiến 4 người bị thương.