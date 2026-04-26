Dự báo số lượng cơn bão ảnh hưởng nước ta trong năm 2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 5-7 dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C.

Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng giảm dần từ cuối tháng 5.

Tháng 5, tổng lượng mưa trên cả nước được cơ quan khí tượng dự báo phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Cây xanh, biển báo giao thông gãy đổ trong bão Yagi ở Đồ Sơn (Hải Phòng) (Ảnh: Hải Nam).

ENSO là hiện tượng khí hậu tự nhiên bao gồm sự biến động của nhiệt độ nước biển và khí áp tại vùng xích đạo Thái Bình Dương. ENSO gồm 3 trạng thái: El Nino (nóng), La Nina (lạnh) và trung tính, gây ảnh hưởng lớn đến thời tiết và khí hậu toàn cầu, đặc biệt là khô hạn hoặc mưa bão

Tháng 6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-20%.

Các khu vực khác phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tháng 7, lượng mưa trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10%; riêng duyên hải Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ.

Dự báo tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Từ tháng 9 đến tháng 10, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-20%.

Cơ quan khí tượng dự báo, mùa mưa tại Trung Bộ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, khoảng tháng 9. Tuy nhiên khu vực này vẫn có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to trong thời kỳ dự báo.

Về diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong giai đoạn tháng 5-7, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.

Trung bình nhiều năm giai đoạn này có khoảng 3,2 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 1,2 cơn đổ bộ đất liền.

Dự báo từ tháng 8 đến tháng 10, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm giai đoạn này có khoảng 6,8 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2,8 cơn đổ bộ đất liền.

Dù số lượng bão có thể thấp hơn, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn cần đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp.

Không khí lạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo có khả năng hoạt động xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm nghiên cứu Khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển dự báo, khả năng ENSO chuyển sang El Nino trong hè 2026 trên 60% và có thể kéo dài đến cuối năm.

Ông Trương Bá Kiên dự báo, số lượng bão và áp thấp trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2026 có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Theo số liệu trung bình nhiều năm có khoảng 12-13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó 6-7 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trong các năm El Nino thông thường số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể giảm đi, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện bão mạnh và quỹ đạo phức tạp hơn. Vì vậy, dù số lượng ít đi thì rủi ro liên quan đến mùa bão vẫn rất lớn, Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhấn mạnh.