Bão số 4 tiếp tục đổi hướng phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4 (tên quốc tế Narra), tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Lúc 13h ngày 24/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115km về phía Đông Nam và cách Hải Phòng khoảng 105km về phía Đông Đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo đến 13h ngày 25/8, bão đổi hướng Nam Đông Nam, tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5km/h trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão vẫn duy trì cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Đến 13h ngày 26/8, bão được dự báo chuyển hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h, tiến về vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trong quá trình này, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Một ngày sau, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Bắc, vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây và suy yếu thành vùng áp thấp. Trên Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3m. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 4 trên đất liền ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió có thể mạnh cấp 6, giật cấp 8, nguy cơ làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng hệ thống điện và giao thông.

Đáng chú ý, từ chiều 24 đến sáng 25/8, Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.