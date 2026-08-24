Trung Quốc sơ tán hàng chục nghìn người do bão Narra

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng sơ tán người dân tại khu vực bị ảnh hưởng do bão Narra ở Quảng Tây, Trung Quốc ngày 23/8 (Ảnh: Reuters).

Mưa lớn do bão Narra đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại khu vực Quảng Tây, tây nam Trung Quốc vào cuối tuần qua, buộc hàng chục nghìn người phải di dời.

Các chuyên gia dự báo sẽ còn nhiều đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, khoảng 54.000 người đã phải di dời do lũ lụt, trong đó 8.087 người được đưa đến các khu vực sơ tán khẩn cấp.

Mực nước tại 20 trạm quan trắc trên 15 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo.

Hình ảnh từ trên cao do CCTV công bố cho thấy dòng nước lũ đục ngầu bao trùm các khu vực, nhấn chìm nhiều tuyến đường và các khu nhà thấp tầng.

Lực lượng cứu hộ phải vượt qua dòng nước lũ, đồng thời sử dụng xuồng cao su để sơ tán người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập nước.

Người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ sau trận mưa lớn tại Quảng Tây, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Bão Narra mang theo mưa lớn đến Quảng Tây và các tỉnh lân cận là Hải Nam và Quảng Đông.

CCTV cho biết mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc cho đến ngày 26/8. Các khu vực thuộc Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến được dự báo sẽ có mưa rất lớn.

Trung Quốc đã hoãn kế hoạch phóng tàu vũ trụ trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng với lý do tàu vũ trụ chưa "đáp ứng các điều kiện để phóng". Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan cho biết việc trì hoãn là do bão.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ phóng ​​diễn ra sớm nhất vào ngày 24/8 từ Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở Hải Nam.