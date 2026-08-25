Bão số 4 đổi hướng về phía Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h ngày 25/8, tâm bão số 4 (tên quốc tế Narra) trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 10h ngày 26/8, bão đổi hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Tâm bão khi đó trên đất liền phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão được dự báo duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Đến 10h ngày 27/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong quá trình này, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng cảnh báo Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ hạ lưu sông Thương (Bắc Ninh) đang dao động ở mức đỉnh.

Lũ hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh), sông Bưởi (Thanh Hóa) và thượng lưu sông Cả (Nghệ An) tiếp tục lên. Trong khi đó, lũ hạ lưu sông Lục Nam (Bắc Ninh) và hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3-9 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương có khả năng đạt đỉnh và duy trì trên báo động 3. Lũ hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục xuống, dao động trong khoảng báo động 2 đến báo động 3. Lũ hạ lưu sông Cầu được dự báo đạt đỉnh ở mức dưới báo động 3.

Trong 9-21 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương sẽ xuống nhưng vẫn ở mức trên báo động 3. Lũ hạ lưu sông Lục Nam xuống dưới báo động 2, còn lũ hạ lưu sông Cầu giảm dần và duy trì trên báo động 2.

Trong ngày 25/8, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) được cảnh báo tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến từ báo động 2 đến báo động 3, có thời điểm trên báo động 3.

Tại Thanh Hóa, lũ hạ lưu sông Bưởi có khả năng đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 3. Lũ thượng nguồn các sông tại Nghệ An có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên các sông, suối có thể gây ngập tại vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.