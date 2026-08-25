Lũ dâng cao mức báo động 3 trên nhiều sông ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 đang tiếp tục di chuyển ra phía ngoài Vịnh Bắc Bộ và suy yếu, tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương có xu hướng giảm.

Hồi 6h ngày 25/8, tâm bão số 4 ở vùng biển phía nam đặc khu Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chậm, có khả năng chuyển hướng Đông Đông Bắc, đi ra phía ngoài và suy yếu thêm. Cùng với xu hướng suy yếu của bão, mưa tại Bắc Bộ đã giảm mạnh. Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh hầu hết không còn mưa.

Một số khu vực vẫn ghi nhận lượng mưa 40-70mm, tập trung tại Tây Bắc Bộ, ven biển Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong ngày 25/8, Bắc Bộ phổ biến không mưa. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Sông Kỳ Cùng qua địa bàn Lạng Sơn lũ dâng cao (Ảnh: Trần Chung).

Dù mưa giảm, lũ trên một số hệ thống sông vẫn ở mức cao và cần tiếp tục theo dõi. Tại Lạng Sơn và Thái Nguyên, lũ trên các sông đang xuống. Mực nước sông Cầu tại Thái Nguyên đã hạ xuống mức báo động 1. Ở Bắc Ninh, lũ trên các sông Cầu, Thương và Lục Nam vẫn duy trì ở mức báo động 3.

Theo bản tin lũ khẩn cấp của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lúc 0h20 ngày 25/8, mực nước sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương đạt 8m, ở mức báo động 3 và đang tiếp tục lên. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ tiếp tục lên trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt sâu tại vùng trũng thấp, ven sông.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, một số xã ven sông; đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và sụt lún đất ở những nơi có kết cấu đất kém ổn định.

Các khu vực có nguy cơ ngập lụt cục bộ thuộc lưu vực sông Cầu (Bắc Ninh) gồm: Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Tam Đa, Vũ Ninh, Kinh Bắc, Nhân Hòa, Quế Võ, Phù Lãng, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà và Nếnh.

Trên sông Bưởi tại Thanh Hóa, mực nước tại trạm Kim Tân đạt đỉnh vào sáng 25/8 ở mức 11,70m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,3m.

Sau khi đạt đỉnh, lũ được dự báo xuống chậm. Tại Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế dự báo trong ngày giảm xuống 3,10m, vẫn cao hơn báo động 1 khoảng 0,1m.

Đáng chú ý, lũ trên thượng lưu các sông ở Nghệ An hiện ở mức báo động 1 và được dự báo tiếp tục lên. Tuy nhiên, đỉnh lũ được nhận định vẫn dưới báo động 2, mức độ lên của lũ còn phụ thuộc vào quá trình điều tiết của các hồ chứa trên lưu vực.