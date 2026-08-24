Bão số 4 "ở lì" trên Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc khi nào giảm mưa?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 24/8, bão số 4 (tên quốc tế Narra) tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Trong 3-6 giờ trước đó, bão gần như ít di chuyển.

Lúc 10h, tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 105km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, gió mạnh cấp 6-7.

Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh có khả năng làm lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Lạng Sơn ngập sâu (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Vùng đất liền ven biển Hưng Yên, Quảng Ninh và Hải Phòng có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, nguy cơ làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng hệ thống điện và giao thông.

Dự báo ngày 24/8, Đông Bắc Bộ, phía nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa 20-40mm, cục bộ trên 70mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 24 đến sáng 25/8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa 20-50mm, cục bộ trên 100mm. Từ chiều 25/8, mưa được dự báo giảm dần.

Mưa lớn kéo dài khiến tình hình lũ trên hệ thống sông miền Bắc diễn biến phức tạp.

Lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Bắc Giang đã đạt đỉnh và đang xuống, trong khi sông Trung, sông Lục Nam và sông Thương tiếp tục lên, nhiều nơi vượt báo động 3.

Lúc 6h ngày 24/8, mực nước sông Trung tại Hữu Lũng đạt 21,23m, cao hơn báo động 3 là 2,23m. Sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn trên báo động 3 là 0,52m; sông Bắc Giang tại Vân Mịch cao hơn báo động 3 là 0,56m.

Đáng chú ý, sông Lục Nam tại Lục Nam đạt 7,14m, trên báo động 3 là 0,84m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương đạt 6,49m, trên báo động 3 là 0,19m.

Trong ngày và đêm 24/8, lũ sông Trung được dự báo đạt khoảng 21,25m, cao hơn báo động 3 tới 2,25m, sau đó xuống dần. Lũ sông Kỳ Cùng và Bắc Giang tiếp tục giảm. Ngược lại, lũ sông Lục Nam có thể tiếp tục lên mức 7,45m, trên báo động 3 khoảng 1,15m.

Cơ quan khí tượng nhận định trong ngày 24/8, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông vẫn ở mức cao, đặc biệt ở hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu do lũ tiếp tục lên trong khi mưa lớn chưa chấm dứt.

Từ đêm 24/8, khi mưa giảm, lũ trên các sông được dự báo cũng dần hạ.