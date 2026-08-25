Bão số 4 có xu hướng đi ra xa đất liền nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 24/8, tâm bão số 4 (tên quốc tế Narra) ở trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 145km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 5km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định bão số 4 hiện có xu hướng đi ra xa khu vực đất liền Việt Nam và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Dự báo đến 19h ngày 25/8, bão bất ngờ đổi hướng Đông, tốc độ 5-10km/h, di chuyển trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Đông Nam.

Bão duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 19h ngày 26/8, bão chuyển hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 270km về phía Đông Bắc.

Khi đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng sáng 27/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Bắc với tốc độ 5-10km/h, tiến sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp.

Dù ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền Việt Nam, bão số 4 vẫn gây thời tiết nguy hiểm trên Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Lạng Sơn ngập sâu (Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn).

Khu vực này được dự báo có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại Ninh Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự báo ngày 25/8, các khu vực trên có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu bão có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/8 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực nam đồng bằng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc cấp 2-3; riêng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Hưng Yên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 29-32 độ C; phía nam 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C.