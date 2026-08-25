Ngoài bão số 4, có 2 cơn bão khác hoạt động trên Thái Bình Dương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 25/8, tâm bão số 4 (tên quốc tế Narra) trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10km/h. Đến 4h ngày 26/8, bão được dự báo chuyển hướng Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h. Tâm bão trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200km về phía đông đông bắc.

Thời điểm này, bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 27/8, bão tiếp tục đổi hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi vào đất liền, bão được dự báo suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây nguy cơ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Các cơn bão hoạt động trên Thái Bình Dương (Ảnh: Zoom Earth).

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, ngoài cơn bão Narra (bão số 4), có 2 cơn bão khác đang hoạt động là bão Saudel và bão Atsani.

Trong đó, Saudel là cơn bão đáng chú ý nhất khi vẫn duy trì cường độ mạnh và đang tiến gần quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Theo JMA, bão Saudel đang duy trì sức gió khoảng 170km/h. Saudel đã qua giai đoạn mạnh nhất và bắt đầu có xu hướng suy yếu. Tuy nhiên, vùng gió mạnh của bão vẫn rất rộng, có thể gây thời tiết nguy hiểm trên khu vực quần đảo Ryukyu (Nhật Bản).

Bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi qua khu vực gần Okinawa (Nhật Bản) trong đêm 25 hoặc rạng sáng 26/8.

Sau khi vượt qua Okinawa, Saudel có khả năng tiếp tục tiến về phía biển Hoa Đông và khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời suy yếu dần.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), rạng sáng 25/8, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão Atsani khoảng 65km/h. Bão Atsani đang di chuyển lên phía Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 36km/h.

KMA dự báo trong ngày 25/8, sức gió của Atsani có thể giảm xuống dưới ngưỡng bão nhiệt đới.

Theo các dự báo hiện tại, Atsani chủ yếu hoạt động trên vùng biển xa của Tây Bắc Thái Bình Dương và chưa cho thấy khả năng gây ảnh hưởng lớn đến đất liền.