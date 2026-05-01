Mưa dông bao trùm nhiều khu vực cả nước, cảnh báo lốc sét và mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18 đến hết ngày 19/5, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều và đêm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông duy trì ở khắp miền Bắc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 18/5, các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng vùng ven biển 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.