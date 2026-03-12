Miền Bắc tạnh ráo trước khi trải qua nhiều ngày mưa phùn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 13 đến ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Theo dự báo, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Bắc Trung Bộ những ngày tới ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi vừa, mưa to và dông, từ ngày 16/3 có mưa vài nơi. Khu vực Khánh Hòa và Lâm Đồng ít mưa, ngày trời nắng.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ 3 ngày cuối tuần ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo khu vực Hà Nội ngày 13/3 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Ngày 14-16/3, thời tiết tại Thủ đô nhiều mây, sáng và đêm có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội 4 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 13/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.