Miền Bắc tăng nhiệt, nắng ấm đến hết tháng

Tối 24/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời ấm dần và xu hướng ấm sẽ duy trì từ nay đến hết tháng 1.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 25/1 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ ở miền Bắc tăng dần trong những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 25/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, phía Nam 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất miền Đông 31-33 độ C, miền Tây 29-31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.