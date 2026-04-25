Xử lý nghiêm sai phạm ở 5 dự án tại trung tâm Đồng Nai

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý 5 dự án, công trình có nhiều sai phạm ở trung tâm được dư luận tại địa phương quan tâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tiến độ xử lý 5 dự án, công trình có sai phạm gồm: Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace; khu vực xây xưởng, nhà máy trái phép rộng hơn 72ha ở phường Phước Tân; khu du lịch sinh thái Vườn Xoài; khu đô thị Sơn Tiên và dự án cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai.

Các đơn vị tháo dỡ khu phức hợp văn phòng Eros Palace xây trái phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, với sai phạm tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Tam Hiệp tiếp tục theo dõi việc tháo dỡ của Công ty CP Xây lắp 1 Đồng Nai, bảo đảm hoàn thành trong tháng 4.

Đối với sai phạm tại khu đất hơn 72ha tại phường Phước Tân, UBND tỉnh giao phường Phước Tân khẩn trương di dời 4 doanh nghiệp còn lại ra khỏi khu vực trước ngày 30/4; đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, phường Phước Tân và các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ của các trường hợp sai phạm để xử lý theo quy định.

Từ năm 2018 đến 2020, khu vực rộng hơn 72ha xảy ra việc xây dựng cả cụm công nghiệp trái phép với hàng chục nhà xưởng quy mô rất lớn, gây bức xúc trong dư luận. Đối với khu du lịch Vườn Xoài, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài thực hiện di dời theo đúng tiến độ.

Với dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Trấn Biên khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án theo đúng quy định trong tháng 5. Sở Xây dựng được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc phường Trấn Biên thực hiện chỉ đạo trên.

Đối với dự án khu đô thị Sơn Tiên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan rà soát các nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương đối với dự án để xin hướng dẫn các biện pháp khắc phục, phương án tháo gỡ vướng mắc dự án theo quy định; trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất kèm báo cáo dự thảo trình UBND tỉnh.