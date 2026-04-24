Rút ngắn thời gian sửa chữa quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Ngày 24/4, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã làm việc với nhà thầu và thống nhất rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 51.

Cụ thể, dự án sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 51 bắt đầu từ tháng 3, thời gian thi công dự kiến là 120 ngày. Tuy nhiên, việc nhà thầu rào chắn để thi công khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên quốc lộ 51 qua phường Phước Tân, Tam Phước (Đồng Nai).

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã làm việc với nhà thầu và thống nhất rút ngắn thời gian thi công còn 100 ngày. Nhà thầu sẽ huy động thêm nhân lực, gần 200 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm để rút ngắn thời gian sửa chữa quốc lộ 51. Song song với đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Đơn vị thi công sửa chữa quốc lộ 51 qua phường Tam Phước, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phải rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành sửa chữa mặt đường quốc lộ 51, khắc phục tình trạng ùn tắc những ngày vừa qua.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá toàn bộ việc tổ chức thi công, rào chắn, phân luồng giao thông trên quốc lộ 51; bảo đảm vừa sửa chữa công trình vừa duy trì khả năng lưu thông tối ưu, tránh ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng chức năng bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm), không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, bổ sung nhân lực, máy móc, rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành việc sửa chữa đường.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông theo quy định, thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn.

Sở Xây dựng tỉnh cần phối hợp ngành chức năng TPHCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào quốc lộ 51.

Dòng xe ùn tắc trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc thi công, sửa chữa các đoạn tuyến trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được triển khai thi công, rào chắn, thu hẹp làn đường dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông liên tục xảy ra trên tuyến quốc lộ này. Từ tháng 3, nhà thầu đã bóc dỡ, gia cố và thảm mới nhiều vị trí thường xuyên hư hỏng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.

Quốc lộ 51 dài hơn 70km, đi qua Đồng Nai và TPHCM, là tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và đô thị biển Vũng Tàu.