Xem xét khai trừ Đảng với loạt nguyên cán bộ ở tỉnh Quảng Nam cũ

Ngày 9/7, Thành ủy Đà Nẵng đã công khai thông cáo báo chí kỳ họp thứ 3 (sau sáp nhập) của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Trong kỳ họp này, các thành viên đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ theo quy định các đảng viên vi phạm pháp luật.

Quang cảnh của hội nghị (Ảnh: Thành ủy Đà Nẵng).

Theo thông cáo được đăng tải, các cán bộ vi phạm gồm bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, thành viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây thuộc Đảng bộ xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ông Võ Hồng Hải, thành viên Chi bộ thôn Đại Phú thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ông Bùi Xuân Vinh, thành viên Chi bộ thôn 2 thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ông Nguyễn Thành Tuấn, thành viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã thuộc Đảng bộ UBND xã Đại Lộc; nguyên Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cũng tại cuộc họp này, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến ​​một số nội dung khác theo thẩm quyền.