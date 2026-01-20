Xem xét đổi hình thức đầu tư cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trước ngày 31/1 về trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên theo đúng quy định; đồng thời báo cáo Thủ tướng khi có vấn đề vượt thẩm quyền.

Các hộ dân tiêu biểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng (Ảnh: Phú Việt).

Dự án thành phần 1 cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2024 theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư 19.965 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Về cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư huy động 12.134 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay 989 tỷ đồng), còn vốn Nhà nước tham gia 6.842 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Hợp đồng BOT đã được ký kết vào tháng 6/2025 giữa UBND tỉnh Bình Phước cũ với liên danh Vingroup - Techtra (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (doanh nghiệp dự án).

Đến tháng 11/2025, doanh nghiệp dự án đã có văn bản kiến nghị về các khó khăn và đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang BT (xây dựng - chuyển giao).

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Cụ thể, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Phước với Đồng Nai, Đắk Nông với Lâm Đồng làm thay đổi các trung tâm hành chính cấp tỉnh cũ, khiến tính chất của tuyến cao tốc chuyển từ một trục kết nối trung tâm - trung tâm sang trục có xu hướng phân tán lưu lượng.

Những biến động này dẫn đến sự thay đổi căn bản về quy luật, quy mô lưu lượng giao thông, lưu lượng thực tế và tương lai không còn phù hợp với kịch bản ban đầu. Trong bối cảnh đó, phương án BOT tiêu chuẩn không còn đảm bảo tính ổn định và bền vững về tài chính cho dự án trong dài hạn.

Dự án này được Trung ương hỗ trợ khoảng 6.842 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022. Do vậy, việc điều chỉnh hợp đồng dự án từ BOT sang BT (100% vốn nhà đầu tư) phải thực hiện điều chỉnh nguồn vốn Nhà nước trong dự án.

Trước đó, liên danh Vingroup - Techtra - nhà đầu tư BOT dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai cho chuyển sang hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) do gặp nhiều khó khăn trong thực hiện dự án.