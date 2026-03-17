Xem phối cảnh nhà ga VIP của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Nằm trong dự án đầu tư, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhà ga VIP với quy mô 8.500m2 được thiết kế bởi kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti, còn phần nội thất do Aedas Interiors (Singapore) - một trong những tập đoàn kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới đảm nhiệm.

Công trình được trang bị hiện đại, đáp ứng được những chuyến bay chuyên cơ lên đến 300 người.

Nhà ga VIP sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 và các sự kiện trọng thể của Phú Quốc trong tương lai.

Ý tưởng chủ đạo của nhà ga bắt nguồn từ hình dáng uyển chuyển của loài cá đại bàng biển, biểu tượng của sự tự do và sức mạnh bền bỉ, do đó bên trong công trình được thiết kế như một hành trình khám phá nhiều tầng sâu của đại dương.

Nhà ga được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật sống động, tôn vinh vẻ đẹp của "đảo ngọc" bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Phối cảnh nhà ga VIP sân bay Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dương).

Từ bờ cát trắng, nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, trồng tiêu, rượu sim đến nhịp sống của các làng chài ven biển, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng, tạo nên trải nghiệm đón khách giàu bản sắc ngay tại cửa ngõ Phú Quốc.

Điểm chạm đầu tiên của hành trình là khu đại sảnh, nơi mặt nước rực rỡ dưới ánh nắng được tái hiện qua những lớp ánh sáng tự nhiên phản chiếu thành các gợn vàng lấp lánh chuyển động nhịp nhàng.

Trong lòng kiến trúc mang hơi thở biển cả ấy thấp thoáng bóng dáng đình làng Việt truyền thống với hệ mái dốc, kết cấu vì kèo và các vách ngăn tinh xảo, mang lại cảm giác ấm áp và vững chãi ngay từ cửa ngõ đón tiếp. Bầu không khí tươi sáng nơi đây để lại ấn tượng đầu tiên về một Việt Nam thân thiện và cởi mở.

Từ đây, hành trình không gian dần chuyển sang sắc thái dịu hơn với gam màu sapphire và ngọc bích của “vùng biển hoàng hôn” (mesopelagic zone).

Phối cảnh khu vực đi của nhà ga VIP sân bay Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dương).

Khu làm thủ tục sở hữu trục không gian cao và thẳng, nổi bật bởi hàng cột gỗ tạo nhịp điệu trang trọng. Hệ đèn treo dạng lưới gợn sóng tỏa ánh sáng mềm mại lên các tấm gỗ họa tiết lặp, gợi nhắc kỹ nghệ đan lát thủ công.

Bước sang khu khởi hành, không gian mở rộng bất ngờ với những ô kính lớn cao sát trần, hướng thẳng tầm nhìn ra biển.

Các cụm sofa thấp và bàn trà được bố trí thành những “ốc đảo” nghỉ ngơi rải rác khắp sảnh chờ dưới hệ trần uốn lượn liên tục.

Sự tiết chế màu sắc và ánh sáng, kết hợp cùng tầm nhìn khoáng đạt và chất liệu tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái như trong một khu nghỉ dưỡng ven biển. Hành khách có thể thư giãn, trò chuyện hay hoàn tất các thủ tục cần thiết trước hành trình bay.

Khu vực chờ dành cho các đoàn quan chức cấp cao và nguyên thủ tiếp tục đưa trải nghiệm đi vào những tầng sâu nhất của đại dương.

Phối cảnh đại sảnh nhà ga VIP sân bay Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dương).

Để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất, hệ thống phòng chức năng được thiết kế biệt lập và linh hoạt, từ phòng họp, khu vực làm việc tạm thời đến sảnh tiếp khách. Mỗi chi tiết nội thất đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính bảo mật và tiện nghi tuyệt đối nhưng vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc.

Sự hòa quyện của gỗ, đá, kim loại tông đồng và gốm sứ, vừa toát lên vẻ quyền uy của một điểm đón tiếp ngoại giao, vừa giữ được nét gần gũi của văn hóa Việt.

Với khả năng vận hành linh hoạt phục vụ từ các sự kiện như APEC đến những chuyến chuyên cơ riêng biệt, nhà ga VIP sân bay Phú Quốc không chỉ là một công trình hạ tầng tiên tiến mà còn là "đại sứ văn hóa", khẳng định vị thế của "đảo ngọc" và Việt Nam trên bản đồ ngoại giao quốc tế.