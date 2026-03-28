Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng của đơn vị đã dập tắt vụ cháy xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Thông tin ban đầu, hơn 14h45 cùng ngày, tài xế V.V.T. điều khiển xe tải chở máy móc nông nghiệp lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn qua xã Thuận Bắc, phương tiện bất ngờ bốc khói nghi ngút. Tài xế nhanh chóng dừng xe, mở cửa thoát thân và hô hoán người đi đường hỗ trợ.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy xe tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau đó, tài xế cùng một số người tìm cách dập lửa, nhưng do trên xe có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện đến hiện trường để khống chế đám cháy. Đến 15h30, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, song nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nặng, phần thùng phía sau bị cháy trơ khung. Thiệt hại cụ thể đang được tài xế và cơ quan chức năng thống kê. Sự cố khiến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc giao thông kéo dài hơn 1km.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến đường có quy mô 4 làn xe (có làn dừng khẩn cấp không liên tục), bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác tối đa 90km/h, với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.