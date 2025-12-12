TPHCM tiếp tục phân lại làn xe, tháo dỡ vòng xoay khu vực Bình Dương

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo đến các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh phần làn giao thông trên các tuyến đường khu vực Bình Dương cũ, nhằm mục đích tách xe máy ra khỏi các xe có tải trọng lớn.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị phân lại làn xe trên đường ĐT 743 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Sở Xây dựng TPHCM, vừa qua, đơn vị đã triển khai điều chỉnh phân làn giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13 theo hướng các phương tiện ô tô tải nặng lưu thông trên làn đường sát dải phân cách giữa.

Đến nay, bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường trên, được sự đồng thuận của người tham gia giao thông.

Nhằm tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Tập đoàn Becamex điều chỉnh biển báo phân làn xe trên đường ĐT 743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã ba với đường Độc Lập), đường Độc Lập, đường ĐT 746 (đoạn từ cầu Tân Khánh đến nút giao với đường Mười Muộn - Tân Thành) và đường ĐT 747B (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã tư với đường ĐT 747A).

Theo đó, làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2-3 bánh; làn đường ở giữa dành cho các loại xe ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt, ô tô tải dưới 3,5 tấn; các làn đường còn lại về hướng dải phân cách giữa tim đường sẽ dành cho các loại ô tô.

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu điều chỉnh vạch sơn phân làn nét liền thành nét đứt giữa làn xe máy với ô tô; tại các vị trí giao lộ lắp đặt bổ sung dải phân cách tách làn xe máy với ô tô một đoạn khoảng 30-50m trước khi đến giao lộ; nghiên cứu bổ sung đèn rẽ trái cho xe 2 bánh tại các nút giao phù hợp.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị tháo dỡ vòng xoay cây xăng Kim Hằng (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Tương tự, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo điều chỉnh phân làn nhiều tuyến đường ở khu vực Thành phố Mới như: Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp…

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn đề nghị Tập đoàn Becamex tháo dỡ vòng xoay cây xăng Kim Hằng (điểm giao giữa đường ĐT 747B với đường ĐT 746), bố trí tiểu đảo giao thông, kết hợp với biển báo, vạch sơn và hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng TPHCM giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Đoạn Quản lý Sửa chữa công trình giao thông Bình Dương theo dõi tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp sau ngày 31/12, các đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ tham mưu báo cáo Sở Xây dựng.