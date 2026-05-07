Xe đầu kéo vượt đường sắt, tông gãy rào chắn khi tàu đang lao tới

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin khoảng 9h36 cùng ngày, tài xế B.V.D. (40 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 50H-913.xx kéo theo rơ moóc phía sau lưu thông trên địa bàn xã Hòa Xuân (Đắk Lắk).

Xe đầu kéo cố tình băng qua đường sắt dù có tín hiệu tàu sắp di chuyển ngang qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 50H-913.xx kéo theo rơ moóc di chuyển đến km1215+650 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Hòa Xuân, dù có còi báo hiệu tàu hỏa sắp đi qua, nhưng tài xế D. vẫn điều khiển phương tiện băng qua đường sắt và tông gãy rào chắn.

Sau khi xe đầu kéo vượt qua đường sắt, tàu SE5 chạy đến và may mắn không xảy ra tai nạn.

Nam tài xế đã được Cảnh sát giao thông mời làm việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời tài xế đến làm việc và lập biên bản.

Với hành vi vi phạm này, tài xế D. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

Qua sự việc trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông nâng cao nhận thức, nghiêm túc chấp hành tín hiệu khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.