Vụ người phụ nữ lái xe tông rào chắn: Khen thưởng 2 nhân viên đường sắt

Ngày 13/4, ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải, cho biết đơn vị đã có báo cáo đề nghị xem xét khen thưởng 2 nhân viên làm việc tại rào chắn qua xã Thuận Nam vì kịp thời phát hiện, cứu người bị nạn.

Theo ông Dũng, vào sáng 10/4, 2 nhân viên của công ty là Đinh Hữu Phúc và Lê Hữu Phúc đã đóng rào chắn tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt qua xã Thuận Nam chuẩn bị phát tín hiệu đón, tiễn tàu hàng. Thời điểm này, bà B.T.K.N. (37 tuổi, trú tại xã Thuận Nam) điều khiển xe máy với tốc độ cao, thiếu quan sát nên tông vào rào chắn đường sắt, ngã xuống đường giữa đường ray.

Người phụ nữ đi xe máy với tốc độ cao tông vào rào chắn đường sắt (Video: Phòng CSGT Công an Khánh Hòa).

Phát hiện sự việc, 2 nhân viên đường sắt nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa bà N. và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau khi bà N. được đưa ra ngoài, đoàn tàu vừa tới, kịp thời tránh một vụ tai nạn.

Ông Dũng cho biết công ty đang hoàn tất các thủ tục liên quan để khen thưởng 2 nhân viên vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là hành động ứng cứu người kịp thời, ngăn ngừa tai nạn xảy ra.

Cũng liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an xã Thuận Nam lập biên bản, xử lý bà B.T.K.N. về hành vi vượt đường sắt khi rào chắn đang dịch chuyển.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hành vi của bà N. vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa an toàn của người điều khiển phương tiện và hoạt động chạy tàu.