Hàng chục hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường

Sáng 8/6, công nhân phối hợp với ban quản lý nghĩa trang tiếp tục quy tập các hài cốt thai nhi được tìm thấy trong lúc thi công dự án mở rộng đường Tây Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, để tổ chức an táng.

Công nhân phát hiện túi bọc bên trong có hài cốt thai nhi tại một gốc cây sáng 8/6 (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chỉ trong thời gian ngắn từ 7-9h ngày 8/6, các công nhân đã phát hiện 3-5 bộ hài cốt thai nhi nằm quanh một gốc cây. Tổng số hài cốt được phát hiện đến nay lên đến gần 40 bộ.

Một công nhân cho biết, số lượng hài cốt dự đoán sẽ còn tăng nhiều thêm nữa, vì khu vực này xưa kia thuộc đất nghĩa trang. Sau đó, nơi đây là nhà tang lễ của các bệnh viện tỉnh Ninh Bình.

Hàng chục bộ hài cốt thai nhi đã được tìm thấy trong lúc thi công mở rộng đường (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, trước đó khi bắt đầu thi công mở rộng đường Tây Thành, đoạn qua khu vực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cũ, các công nhân đã phát hiện một số tiểu sành nghi có hài cốt người bên trong. Các đồ an táng trong tiểu được sắp xếp rất chu đáo, tuy nhiên do quá lâu năm nên không còn xương cốt người.

Càng thi công, công nhân càng phát hiện thêm nhiều túi bọc nghi bên trong có hài cốt thai nhi. Tất cả các túi bọc được phát hiện nằm rải rác quanh các gốc cây, góc bờ tường, hàng rào...

Khu vực phát hiện nhiều bộ hài cốt thai nhi (Ảnh: Thái Bá).

"Các hài cốt sau khi được phát hiện sẽ được bọc lại trong khăn táng, cho vào tiểu sành, tập kết lại một địa điểm để thực hiện các nghi lễ theo phong tục tập quán, sau đó đưa đến nghĩa trang của địa phương để an táng", đại diện đơn vị thi công cho hay.