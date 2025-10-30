Xác minh việc người đàn ông trốn vào nhà văn hóa lánh nạn, cầu cứu

Ngày 30/10, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 22h20 ngày 28/10, Công an phường Thiên Hương nhận tin anh Vũ Mạnh H. (SN 1992, trú Lào Cai) bị một nhóm người truy đuổi, phải trốn trong Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2.

Nhà văn hóa nơi anh H. lánh nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, giữa tháng 10, anh H. cho anh Thân Văn T. (SN 1996, trú Hải Phòng) thuê xe VinFast VF9 Plus biển 24A-303.xx. Hai bên thống nhất thời gian thuê, đặt cọc và lịch thanh toán.

Đến chiều 28/10, do mâu thuẫn về việc bảo dưỡng xe, anh H. từ Hà Nội đi Hải Phòng tìm xe theo định vị. Khi đến nơi, do xuất hiện vào đêm khuya, anh H. bị người dân truy hỏi dẫn đến cãi vã.

Lo sợ bị hiểu nhầm, anh H. chạy vào Nhà văn hóa Hoàng Động 2 để lánh nạn và đăng bài cầu cứu trên Facebook. Công an phường Thiên Hương đã đưa anh H. về trụ sở và mời những người liên quan làm việc.

Vụ việc đang được Công an phường Thiên Hương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.