Xác minh nhân thân thi thể người đàn ông nổi trên hồ Đá Trải

Ngày 24/3, Công an xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp xác minh thông tin, điều tra vụ phát hiện thi thể trên hồ Đá Trải (còn gọi hồ Hội Khánh) thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Tây nhận được tin trình báo từ người trông coi về việc phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Đá Trải, thuộc địa bàn thôn Gia Vấn, xã Phù Mỹ Tây.

Thi thể người đàn ông được phát hiện nổi trên mặt hồ Đá Trải, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Tây).

Nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Tây cử lực lượng đến hiện trường xác minh, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là nam giới 45-60 tuổi, tóc bạc, mặc quần dài màu đen, áo trắng. Khi được phát hiện, nạn nhân nằm úp trên mặt hồ, cách bờ khoảng 7m, khu vực phát hiện rừng núi hoang vu.

Công an xã đã thông báo rộng rãi, đề nghị người dân biết thông tin liên quan đến vụ việc hoặc nạn nhân liên hệ Công an xã Phù Mỹ Tây qua số điện thoại 02563.776.777.