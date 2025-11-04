Xác minh hình ảnh hai chiếc xe máy có biển số "song sinh" trên phố Hà Nội

Ngày 3/11, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm thông tin về 2 chiếc xe máy có biển số giống hệt nhau là 29D2-399.99. Người đăng tải bài viết cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 3/11 tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Vào thời gian trên, có hai tài xế điều khiển xe máy đi ngang hàng với nhau, khi bắt đầu dừng đèn đỏ, nhiều người đi phía sau bất ngờ với biển số của 2 chiếc xe máy giống hệt nhau. Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến bình luận từ mọi người.

Hình ảnh 2 biển số xe máy giống hệt nhau được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Dinh Nguyễn).

Một số người cho rằng đây là ảnh đã qua chỉnh sửa, còn một số ý kiến theo hướng có một tài xế sử dụng biển giả để tránh phạt nguội.

Liên quan tới sự việc, sáng 4/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị này đã vào cuộc xác minh hình ảnh, thông tin về biển số nêu trên.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc. Khi nào có kết quả sẽ thông tin lại sau", vị chỉ huy nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự ông Hiển cho biết, tại điểm a khoản 8 Điều 13 Nghị định 168, hành vi điều khiển ô tô gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe, hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, sẽ bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng, tịch thu biển số xe và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, việc xe máy gắn biển số giả sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.