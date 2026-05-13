Xác minh clip Mercedes chặn đầu cả dòng xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đi trên ô tô Mercedes và có hành vi chặn đầu một chiếc xe khác trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đáng chú ý, hành vi chặn đầu ô tô khác của 2 người đi trên ô tô Mercedes đã khiến tuyến đường cao tốc bị ùn ứ cục bộ tại một làn đường.

Hình ảnh ô tô Mercedes chặn đầu một chiếc xe khác trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến giao thông bị ùn ứ (Ảnh: Cắt từ clip).

"Chúng tôi đã nắm được thông tin sự việc vào sáng sớm nay. Tuy nhiên đơn vị vẫn đang xác minh thời gian, địa điểm xảy ra sự việc. Khi nào có kết quả chính thức, đơn vị sẽ cung cấp lại sau", vị đại diện nói.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại km145 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ô tô Mercedes mang BKS 30L-913.xx đang di chuyển trên cao tốc (tại đoạn đường cao tốc không có dải phân cách cứng) bất ngờ dừng giữa đường, chặn đầu một chiếc ô tô đầu kéo mang BKS 24H-047.xx.

Sau đó, 2 người đàn ông đi từ trên ô tô Mercedes xuống, lời qua tiếng lại với tài xế ô tô đầu kéo. Sự việc khiến hàng dài các phương tiện khác phải xếp hàng chờ phía sau, gây ra cảnh ùn ứ cục bộ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.