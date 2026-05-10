Bốn ô tô va chạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giao thông bị ùn ứ

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 9h30 cùng ngày, tại km227+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không làm ai thương vong, tuy nhiên cả 4 ô tô đều hư hỏng, giao thông bị ùn ứ cục bộ cả 2 chiều. Thời điểm xảy ra sự việc thời tiết có mưa.

Các phương tiện liên quan trong vụ việc gồm: ô tô BKS 24B-005.xx; xe khách BKS 29K-023.xx; xe tải BKS 29H-810.xx và ô tô mang BKS 29F-059.xx.

Tại hiện trường, các phương tiện nằm chắn cả 2 chiều đường cao tốc, nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện văng khắp mặt đường.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội 1 Cục CSGT (Bộ Công an), phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.