Dừng ô tô giữa đường cao tốc, tài xế bị phạt 13 triệu đồng
(Dân trí) - Vào lúc 9h ngày 6/5, tại km78+800 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế T. điều khiển ô tô con và dừng xe không đúng nơi quy định trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chiều 7/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế P.D.T. (SN 1962, ở Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô dừng xe trên đường cao tốc.
Với vi phạm nêu trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Đội 1 đã vào cuộc xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.