Xác định danh tính cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Liên quan tới vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong, ngày 28/10, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết danh tính nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị T.T.P. (28 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Nhà chức trách cho hay, tại địa phương chị P. đã có chồng là anh T.D.L. và có một con gái.

Người đăng tải clip cho rằng cô gái tự đi ra khu vực hồ Hoàn Kiếm rồi tự tử (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo báo cáo của Công an phường Hoàn Kiếm, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện số 9 Hàng Khay) phát hiện chị P. có biểu hiện không bình thường đang bơi dưới hồ, đã kêu gọi người giúp đỡ.

Sau đó, cảnh sát đã liên hệ lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động người phụ nữ nêu trên di chuyển vào bờ, tuy nhiên người này không đi vào mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Sau đó, Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên, đưa vào bờ.

Nhà chức trách cho hay, thời điểm đó nạn nhân không mặc quần áo, lực lượng cứu hộ cùng Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu nạn nhân tại chỗ và đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.