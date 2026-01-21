Xã địa đầu cực Nam Tổ quốc tổ chức thi sáng tác logo

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) cho biết xã vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), nhằm tìm kiếm logo chính thức thể hiện nét đặc trưng riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, truyền thống và định hướng phát triển của xã Đất Mũi.

Biểu tượng con tàu ở xã Đất Mũi, Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo kế hoạch của UBND xã Đất Mũi, chủ đề của logo cần thể hiện được vị trí địa lý đặc biệt - điểm địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc; hình ảnh tiêu biểu như: Mũi Cà Mau, cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, rừng ngập mặn, biển - đảo Hòn Khoai, con cua, tôm, ngư dân, văn hóa sông nước...

Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, cần cù, kiên cường, hiếu khách, thân thiện, hướng tới phát triển xanh và bền vững của người dân xã Đất Mũi.

“Biểu trưng phải đảm bảo tính độc đáo, dễ nhận diện, dễ ứng dụng, phản ánh rõ nét bản sắc riêng của xã Đất Mũi”, theo yêu cầu của UBND xã Đất Mũi.

Xã Đất Mũi nằm ở địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có diện tích hơn 271km2, dân số trên 33.200 người. Đất Mũi cũng là xã có diện tích lớn nhất trong 64 xã, phường của tỉnh Cà Mau. Mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ phía Biển Đông vào buổi sáng và lặn xuống phía Biển Tây vào buổi chiều.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước; tổ chức, cá nhân yêu thích thiết kế, mỹ thuật, hội họa có ý tưởng sáng tạo, tâm huyết với vùng đất, con người Đất Mũi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 28/2 (tùy theo số lượng tác phẩm tham gia, ban tổ chức sẽ gia hạn thời gian cuộc thi); dự kiến trao giải cuối tháng 4.

Dự kiến ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 40 triệu đồng; 2 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, cuộc thi này được tổ chức để tìm kiếm mẫu logo chính thức, góp phần xây dựng hình ảnh nhận diện cho xã trong các hoạt động chính trị, văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của xã đối với bạn bè trong nước và quốc tế.