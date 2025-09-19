Xã đấu giá hai cây xà cừ đổ do bão, cao hơn khởi điểm 100.000 đồng

Ngày 19/9, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết địa phương đã tổ chức bán đấu giá thành công 2 cây xà cừ bị đổ do bão Kajiki (bão số 5).

Cuộc đấu giá được tổ chức công khai tại trụ sở UBND xã Hưng Nguyên Nam chiều 17/9.

Hai cây xà cừ được trồng trước trụ sở UBND xã nhiều năm trước. Khi cơn bão Kajiki đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An chiều và tối 25/8 với cường độ cấp 11 đã quật đổ 2 cây xà cừ nêu trên.

Cây xà cừ nhiều năm tuổi trước trụ sở UBND xã Hưng Nguyên Nam trước khi bị bão quật đổ (Ảnh: Cao Đức).

Cây xà cừ là tài sản công thuộc quản lý của UBND xã Hưng Nguyên Nam nên được thanh lý theo hình thức đấu giá tài sản. Giá khởi điểm của 2 cây xà cừ nêu trên là 35 triệu đồng, người tham gia đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.

“Có 11 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Kết quả, người đấu giá cao nhất đã mua 2 cây xà cừ với giá 35,1 triệu đồng, cao hơn giá khởi điểm 100.000 đồng”, bà Tuyết thông tin.

Theo lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên Nam, trước đó địa phương này đã tổ chức khảo sát thực tế tại các xưởng gỗ trên địa bàn để xác định giá khởi điểm cho 2 cây xà cừ. Do giá bán đã được xây dựng sát, những người tham gia đấu giá hoạt động lâu năm trong ngành gỗ nên mức chênh lệch qua đấu giá không cao.

Đây là lần đầu tiên UBND xã Hưng Nguyên Nam tổ chức đấu giá tài sản công kể từ khi bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành.