Vượt xe đầu kéo đang lên dốc, 2 người thương vong

Ngày 5/4, UBND phường Kim Long, thành phố Huế thông tin, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Lúc 15h22 cùng ngày, xe đầu kéo biển số 43H-172.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 43R-027.xx do tài xế T.M.T. (SN 1970, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến đường tránh Huế.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tránh Huế (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Khi đến km14+500 đường tránh Huế, đoạn qua phường Kim Long, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển số 47AK-016.xx do anh P.V.H. (SN 1996, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo sau chị N.T.T.H. (SN 2002, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế).

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, chị H. rơi xuống taluy âm đường chấn thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong lúc ô tô đầu kéo đang lên dốc, ôm cua phía tay phải, anh H. đã điều khiển xe máy vượt từ sau lên dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.