Vụ xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ: Vi phạm kéo dài từ năm 2024

Ngày 25/5, đại diện UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang xử lý vụ một hộ dân xây dựng cổng, tường rào hoành tráng lấn hành lang tuyến quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Hrú.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, cho biết công trình vi phạm nêu trên được phát hiện từ đầu năm 2024. Thời điểm đó, Hạt Quản lý đường bộ Chư Sê phối hợp UBND xã HBông, huyện Chư Sê (cũ) lập biên bản hộ gia đình bà H.T.P. (58 tuổi, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) xây tường bao bằng gạch, xi măng trong hành lang đường bộ, cách tim quốc lộ 25 khoảng 12m.

Dù bị yêu cầu khôi phục hiện trạng nhưng công trình vẫn thi công hoàn thiện trong nhiều năm (Ảnh: Chí Anh).

Trong năm 2024, cơ quan chức năng phát hiện hộ gia đình này tiếp tục san lấp mặt bằng và trồng 10 cây xanh trong phạm vi hành lang an toàn giao thông nên lập biên bản, yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên, gia đình vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình tường bao và cổng, trồng cây xanh lấn ra hành lang quốc lộ 25.

Theo ông Trần Minh Tâm, từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, hộ gia đình tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình. UBND xã Ia Hrú đã nhiều lần tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành quy định. Trước chỉ đạo của địa phương, chủ hộ cũng từng tự tháo dỡ một phần công trình.

Trong tháng 5, địa phương kiểm tra hiện trường và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây dựng, buộc di dời toàn bộ giàn giáo, không cho phép gia đình tiếp tục thi công.

“Đến nay, hộ gia đình đã chấp hành, ngưng toàn bộ việc thi công. Xã đang vận động hộ dân tự tháo dỡ phần công trình phía trước. Gia đình đang tìm phương án di dời tường rào vào bên trong để trả lại phần diện tích nằm ngoài mốc lộ giới giao thông”, ông Tâm cho hay.

Hình ảnh cơ quan chức năng lập biên bản, ghi nhận công trình bắt đầu xây dựng từ năm 2024 (Ảnh: UBND xã Ia Hrú).

Như Dân trí thông tin, vào tháng 2, UBND xã Ia Hrú phát hiện bà H.T.P. tiếp tục xây dựng tường rào, 2 cổng và đổ đất làm bồn cây lấn chiếm hành lang giao thông trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Ia Hrú) với tổng diện tích vi phạm khoảng 1.672m2.

UBND xã Ia Hrú đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và yêu cầu bà P. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ.

Do bà P. không chấp hành yêu cầu dừng thi công và khôi phục hiện trạng, ngày 21/5, chính quyền địa phương đã làm việc với hộ gia đình, yêu cầu tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 31/5.

Tại buổi làm việc, bà P. cam kết sẽ tự tháo dỡ phần công trình vi phạm nếu sau này nhà nước thu hồi đất và không yêu cầu bồi thường, tuy nhiên, đề xuất này không được địa phương chấp nhận.