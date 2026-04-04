Vụ trúng đấu giá lô đất “ảo": Người dân mỏi mòn chờ giải quyết

Ngày 4/4, ông Đặng Huy Dũng (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến lô đất không có trên thực địa tại khu dân cư Cây Trắc.

Theo ông Dũng, tháng 1, UBND xã Bình Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xem xét, giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Dũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến thửa đất ông trúng đấu giá tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng, người trúng đấu giá lô đất "ảo" (Ảnh: Quốc Triều).

“Tôi chờ đợi suốt 8 năm, làm việc với chính quyền rất nhiều lần rồi vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Do đó, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, tôi yêu cầu phải nêu rõ thời gian trả lời kết quả giải quyết vụ việc”, ông Dũng cho biết.

Theo biên bản buổi làm việc, đoàn kiểm tra thống nhất sẽ đo đạc, xác minh lại hiện trạng của khu dân cư Cây Trắc. Đoàn kiểm tra cũng ấn định thời gian trả lời kết quả giải quyết cho ông Dũng trong tháng 2.

Tuy nhiên đến hết tháng 3, ông Đặng Huy Dũng vẫn chưa nhận được phản hồi của đoàn kiểm tra liên ngành. Do đó, ông Dũng tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/4, thông tin từ Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã có văn bản đôn đốc UBND xã Bình Sơn xem xét, giải quyết vụ ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất không có trên thực địa.

Khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất nhưng sơ đồ phân lô khi đấu giá lại thể hiện khu dân cư này có 19 lô đất (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tháng 12/2025, ông Đặng Huy Dũng đã gửi đơn phản ánh việc ông trúng đấu giá lô đất không có trên thực địa. Trên cơ sở đó, Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển đơn, đề nghị UBND xã Bình Sơn giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, UBND xã Bình Sơn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, ông Đặng Huy Dũng tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đó, ngày 3/4, Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đôn đốc UBND xã Bình Sơn xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Như Dân trí phản ánh, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất số 18 và 19. Năm 2018, ông Dũng khởi công xây dựng nhà trên 2 lô đất này thì phát sinh tranh chấp. Ông Dũng nhờ cán bộ địa chính kiểm tra và phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Lô đất số 19 mà ông trúng đấu giá với số tiền 183 triệu đồng chỉ nằm trên giấy.