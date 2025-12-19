Vụ trúng đấu giá lô đất “ảo”: Cơ quan đấu giá đất mắc sai sót nghiêm trọng

Năm 2007, ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc.

Năm 2018, ông Dũng xây nhà mới phát hiện khu dân cư này không có lô đất số 19. Suốt 7 năm qua, ông Dũng kiến nghị khắp nơi vẫn chưa được giải quyết.

Bình luận về vụ việc, luật sư Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng chi nhánh văn phòng Luật sư Trần Hùng (chi nhánh Quảng Nam), cho rằng một thửa đất khi đưa ra đấu giá phải được xác định rõ ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng, quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Đặng Huy Dũng bức xúc vì trúng đấu giá lô đất "ảo" tại khu dân cư Cây Trắc (Ảnh: Quốc Triều).

Tại khoản 3 Điều 48 của Luật đất đai 2003 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất. Đối với trường hợp thửa đất trúng đấu giá không tồn tại trên thực địa, việc tổ chức đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái pháp luật.

Luật sư nhận định, việc một lô đất được đưa ra đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng sau nhiều năm bị xác nhận là không tồn tại cho thấy có sai sót nghiêm trọng ở khâu tạo quỹ đất, đo đạc, lập bản đồ hoặc quản lý hồ sơ địa chính của UBND huyện Bình Sơn cũ.

Trong trường hợp của ông Đặng Huy Dũng, chính quyền địa phương cần có phương án bồi thường thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định, nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ căn cứ gồm hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại, có thiệt hại thực tế và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại.

Luật sư nhận định UBND huyện Bình Sơn cũ có sai sót nghiêm trọng ở khâu tạo quỹ đất, đo đạc, lập bản đồ hoặc quản lý hồ sơ địa chính khu dân cư Cây Trắc (Ảnh: Quốc Triều).

Theo luật sư Trần Hùng, việc UBND xã Bình Sơn cho rằng không có cơ sở giải quyết yêu cầu của ông Đặng Huy Dũng là chưa đúng tinh thần trách nhiệm công vụ.

Khi phát hiện dấu hiệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai hoặc sai lệch thực địa, cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải kiểm tra, kết luận và có phương án xử lý theo luật như thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá.

“Cơ quan có thẩm quyền cần sớm thanh tra toàn diện vụ việc. Nếu sai sót thuộc về cơ quan quản lý nhà nước phải được xử lý bằng quyết định hành chính minh bạch và có phương án bồi thường hoặc bố trí đất khác tương đương cho ông Đặng Huy Dũng”, luật sư Cường nêu quan điểm.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, nhiều bạn đọc báo Dân trí cũng cho rằng việc đấu giá đất phải trải qua nhiều bước, có sơ đồ phân lô được phê duyệt. Mặt khác, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, bàn giao đất cho người trúng đấu giá, kiểm tra trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Cán bộ làm ăn quá tắc trách, không biết có trình độ chuyên môn không hay cứ nhắm mắt ký bừa?”, bạn đọc Đỗ Văn Thuận bày tỏ.

Bạn đọc Hòa Phùng Văn đặt câu hỏi: “Vậy khi tổ chức đấu giá và nhận tiền thì ai tổ chức, cơ quan nào có trách nhiệm?”.

Từ đó, bạn đọc báo Dân trí cho rằng, cán bộ làm sai phải có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng cho người dân. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương lại để sự việc kéo dài đến 7 năm vẫn không giải quyết khiến người dân chịu thiệt hại.

Như Dân trí phản ánh, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn) tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất số 18 và 19. Năm 2018, ông Dũng khởi công xây dựng nhà trên 2 lô đất này thì phát sinh tranh chấp. Ông Dũng nhờ cán bộ địa chính kiểm tra và phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Lô đất số 19 mà ông trúng đấu giá với số tiền 183 triệu đồng chỉ nằm trên giấy.