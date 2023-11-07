Vụ nổ ở Hoàng Mai: "Tôi nghe tiếng nổ như bom, 1 người không nguyên vẹn"

Sáng 7/11, tại số nhà 250 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vụ nổ lớn khiến 3 người bị thương.

Ngay sau đó, khu vực xảy ra vụ nổ được cảnh sát phong tỏa để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chị Thảo (sống cạnh xưởng sửa chữa điện lạnh) kể, khoảng 9h45 hôm nay, khi chị đang ngồi bán hàng bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng bom, đất dưới chân rung lắc.

Quá hốt hoảng, chị Thảo vội bỏ chạy ra ngoài thấy nhà bên cạnh khói bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng kêu cứu.

"Lúc phát ra tiếng nổ, nhà tôi rung lắc không khác nào động đất, một số gói bánh còn rơi xuống đất", chị kể.

Khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do nơi phát ra tiếng nổ nằm sâu trong số nhà 250 phố Vĩnh Hưng nên chị Thảo không dám vào sâu bên trong. Sau đó, chị thấy xe cấp cứu đến và đưa một số nạn nhân đi viện.

Chị Thảo nhận định, vụ nổ có thể từ điều hòa hoặc tủ lạnh, bởi nơi xảy ra vụ việc là xưởng chuyên sửa chữa điện lạnh.

Khu vực xảy ra vụ nổ là xưởng sửa chữa điều hòa, tủ lạnh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Còn chị Trần Thị Thu (35 tuổi), bán hàng ăn đối diện hiện trường vẫn chưa hết sợ hãi cho biết, thời điểm phát ra tiếng nổ chị đang nằm nghỉ trên gác xép.

Tiếng nổ lớn khiến căn nhà cấp bốn mà vợ chồng chị đang thuê để bán hàng ăn rung lắc rất mạnh.

Sau giây lát trấn tĩnh, chị vội chạy ra ngoài phát hiện khói đang bốc lên từ xưởng sửa chữa điện lạnh đối diện.

Vụ nổ lớn như tiếng bom dội khiến nhiều người sống gần hiện trường sợ hãi (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Nhìn vào căn nhà phát ra tiếng nổ tôi thấy có 3 người bị thương nặng. Trong đó, 1 người cơ thể không còn nguyên vẹn, còn người khác chảy máu rất nhiều. Tiếng nổ phát ra rất lớn, không khác gì tiếng bom, từ trước đến nay tôi chưa thấy tiếng nổ nào lớn như vậy", chị Thu nói.

Vẫn còn sự hoảng hốt trên khuôn mặt, bà Quế (48 tuổi) sống cách hiện trường khoảng 100m cho biết, tiếng nổ không khác gì tiếng bom dội, gây ra rung chấn mạnh, khiến nhà bà rung lắc.

Khi đó, bà Quế nghĩ trạm phát sóng sát nhà bị nổ nên vội hô hoán mọi người chạy ra ngoài.

Chạy ra khỏi nhà, bà Quế thấy nhiều người hàng xóm cũng hớt hải cùng cảnh ngộ với bà, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này, bà thấy ở đầu ngõ có miếng kim loại màu đen, giống với vỏ bình gas, đường kính khoảng 30cm.

Hiện trường vụ nổ nằm sâu trong số nhà 250 phố Vĩnh Hưng (Ảnh: Hoàng Long).

Sau đó, bà và nhiều người mới biết miếng kim loại bắn ra từ hiện trường vụ nổ ở xưởng sửa chữa điện lạnh.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 7/11, tại Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tùng Nga (số 250 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ nổ máy nén khí.

Thời điểm xảy ra sự cố có ít nhất 3 người đang làm việc. Vụ nổ khiến 3 người bị thương, là anh L.V.H. (31 tuổi); anh N.V.Th. (26 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và N.V.T. (40 tuổi).

Trong đó, anh L.V.H. bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.