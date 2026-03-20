Vụ hàng loạt biệt thự đổ sập trong bão Bualoi: Tỉnh ra "tối hậu thư"

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố sập đổ hàng loạt biệt thự và hạng mục công trình xảy ra tại dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành trong đợt bão Bualoi (bão số 10) cuối tháng 9/2025.

Liên quan đến việc giám định, đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố, UBND tỉnh trước đó đã có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, kết luận sự cố vẫn chưa được các bên liên quan thống nhất triển khai, dẫn đến chậm trễ trong công tác khắc phục.

23 căn biệt thự sụp đổ một phần hoặc hư hỏng nặng khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Dương Nguyên).

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình xử lý sự cố theo quy định; rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, bao gồm các khâu cấp phép xây dựng, kiểm tra thi công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện, thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư và các bên liên quan trước ngày 16/3. Cơ quan này phải rà soát, cho ý kiến đối với phương án khắc phục sự cố của nhà đầu tư trước ngày 31/3 để kịp thời triển khai.

Cơ quan này cũng được giao nghiên cứu, rà soát quy hoạch chi tiết dự án, đặc biệt là hạng mục tuyến đường rộng 8m nằm sát bãi biển dọc theo các khu nghỉ dưỡng, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Sau khi xảy ra sự cố, nhà đầu tư chậm khắc phục (Ảnh: Dương Nguyên).

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, rà soát và có ý kiến về việc thuê đất để thực hiện tuyến đường 8m nêu trên, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan.

UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (chủ đầu tư) chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố; khẩn trương xây dựng phương án xử lý, thực hiện thẩm tra, thẩm định và gửi Sở Xây dựng trước ngày 25/3.

Theo yêu cầu, chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực triển khai khắc phục sự cố, hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm đảm bảo an toàn công trình, phục vụ khai thác trước mùa mưa bão năm 2026. Trường hợp chậm trễ gây ra các hệ lụy, nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành triển khai tại khu vực xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũ (nay thuộc xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm).

Chủ đầu tư trước đó thuê nhân công địa phương dùng bao cát làm kè tạm (Ảnh: Dương Nguyên).

Sự cố xảy ra trong các ngày 27-29/9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy 23 căn biệt thự giáp biển bị sập đổ một phần hoặc hư hỏng nặng. Một số hạng mục khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng cho biết có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố con người. Chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp, mà xây dựng phương án kè khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giải pháp thiết kế của tuyến kè không phép được xác định là không bảo đảm khả năng chịu lực. Ngoài ra, quá trình thi công kè cũng bị kết luận là chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế, không chuẩn so với bản vẽ hoàn công.

Hàng chục căn biệt thự ven biển bị bão Bualoi phá tan hoang (Video: Dương Nguyên - Cẩm Tiên).