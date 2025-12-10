Vụ 25 trạm bê tông ven sông ở Hà Nội: Cán bộ chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về việc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 495/2024.

Trong đó, với vi phạm cấp phép cho 11 công ty thực hiện đầu tư xây dựng 25 trạm trộn bê tông ở bãi sông Hồng không đúng đối tượng, hàng loạt cán bộ ở Hà Nội chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cụ thể, ông Đỗ Đức Thịnh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội (nghỉ hưu từ tháng 5/2019) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm do duyệt hồ sơ trình cấp phép cho 10 công ty.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, bị kiểm điểm rút kinh nghiệm do duyệt hồ sơ trình cấp phép cho 8 công ty.

Hàng loạt cán bộ chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm do liên quan đến việc cấp phép cho 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng 25 trạm trộn bê tông ven sông Hồng (Ảnh: Phùng Minh).

Các ông Nguyễn Văn Thuận (nguyên Phó chi cục trưởng), ông Nguyễn Xuân Hải (nguyên Phó chi cục trưởng), ông Trần Hồng Minh (nguyên Phó chi cục trưởng); ông Phạm Quang Đông (nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều), ông Vũ Duy Hợp (Trưởng phòng Quản lý đê điều), ông Đào Long Vân (Phó trưởng Phòng Quản lý đê điều), ông Trần Văn Dũng (chuyên viên Phòng Quản lý đê điều), ông Phạm Xuân Tú (nguyên chuyên viên), bà Hà Thị Mai Anh (nguyên chuyên viên) và bà Ngô Thị Thúy Lụa (nguyên chuyên viên) cũng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm do liên quan đến vi phạm của 25 trạm trộn bê tông nêu trên.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận UBND TP Hà Nội cấp phép cho 11 doanh nghiệp xây dựng 25 trạm trộn bê tông ở bãi sông Hồng không đúng đối tượng theo Luật Đê điều.

11 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Cảng Khuyến Lương, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Nguyễn, Công ty TNHH Vận tải sông Hồng, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Đức Mạnh, Công ty CP cảng Hồng Hà, Công ty CP Thương mại Nam Thăng Long, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Bách Khoa, Công ty CP Đầu tư xây lắp và khai thác Cảng, Công ty TNHH Kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang, Công ty TNHH Nam Sơn, Công ty CP sản xuất và thương mại THM-CONCRETE.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lợi dụng hoạt động của 25 trạm bê tông nhằm khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, có nguy cơ sạt lở…

Khu vực cảng Khuyến Lương, Hà Nội (Ảnh tư liệu: Trần Kháng).

Hà Nội cũng phải thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm về đê điều; xem xét, xử lý nghiêm minh về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thực hiện kết luận nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra Chính phủ đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý.