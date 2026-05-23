Vòng xoay Điện Biên Phủ ở TPHCM thông thoáng ngày đầu đổi phân luồng

Sáng 23/5, TPHCM triển khai phương án tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, bỏ phương án lưu thông theo vòng xoay, chuyển sang điều tiết bằng đèn tín hiệu giao thông.

Theo ghi nhận của Dân trí, trong khung giờ cao điểm sáng, lượng phương tiện qua khu vực đông nhưng di chuyển bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Trước khu vực giao lộ, cơ quan chức năng treo nhiều bảng thông báo chú ý lưu thông qua nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu giao thông.

Dải phân cách cứng được lắp từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để phục vụ luồng xe có nhu cầu rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (không vòng qua bùng binh để rẽ trái như trước đây).

Nhiều người dân lúng túng khi di chuyển qua vòng xoay Điện Biên Phủ do chưa quen với hướng lưu thông mới. Một số trường hợp đi nhầm làn, phải giảm tốc độ để quan sát biển báo và tìm hướng di chuyển phù hợp.

Trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ trung tâm đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, cơ quan chức năng đã sơn vạch mắt võng để phương tiện rẽ phải liên tục, giảm xung đột giao thông trong giờ cao điểm.

Ông Đặng Văn Lộc (59 tuổi, tài xế xe ôm) cho biết, sáng đầu tiên áp dụng phương án phân luồng mới, nhiều người bỡ ngỡ nên di chuyển chậm để quan sát biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

"Tôi thấy sáng nay giao thông qua khu vực nhìn chung thông thoáng hơn những ngày trước, nhưng một số tài xế vẫn đi theo thói quen cũ nên xảy ra tình trạng đi nhầm làn. Tôi mong phương án phân luồng mới sẽ giúp khu vực này bớt kẹt xe vào giờ cao điểm", ông Lộc nói.

Từ sáng sớm Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực.

Các đơn vị quản lý giao thông cũng có mặt tại hiện trường để khảo sát, ghi nhận tình hình phương tiện lưu thông trong ngày đầu triển khai phương án mới, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp thực tế.

Trong những ngày đầu triển khai phương án mới, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý quan sát biển báo, đi đúng làn đường và hạn chế dừng đỗ gần khu vực vòng xoay để tránh phát sinh ùn tắc trong giờ cao điểm.

Phương án phân luồng giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ, TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

