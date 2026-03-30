Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn

Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết CUVIS-Joint là hệ thống Robot chủ động hoàn toàn thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng.

Bác sĩ đang phẫu thuật thay khớp gối cho người bệnh bằng Robot AI chủ động hoàn toàn CUVIS-Joint (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Robot CUVIS-Joint hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch trước mổ và trong mổ, đảm bảo các thao tác chính xác, nhất là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù có tốt đến đâu cũng rất khó thực hiện hoàn hảo.

Robot với khả năng “siêu chống rung” khi thực hiện các thao tác tinh vi, giảm tối đa nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật. Do đó, bác sĩ giỏi sẽ được “giải phóng sức lao động chân tay”, từ đó có thể tập trung trí tuệ, sức lực vào các vấn đề chuyên môn, đưa ra quyết định và chỉ đạo, giám sát Robot.

Với phẫu thuật thay khớp truyền thống, việc xác định và cắt xương không chính xác sẽ làm ảnh hưởng tới độ sâu, độ mịn của mặt lát cắt xương, góc cắt xương và góc xoay, tổn thương mô mềm hoặc sai lệch trong thao tác đặt khớp nhân tạo (implant)… Điều này dẫn đến các nguy cơ sau phẫu thuật như trật khớp (trong thay khớp háng) hay lệch trục chi, lỏng gối, đặt khớp sai vị trí hoặc không tương thích hoàn toàn giữa bề mặt xương và khớp nhân tạo (trong thay khớp gối), nguy cơ tái phẫu thuật cao hơn.

Robot CUVIS-Joint chủ động cắt xương thay khớp chuẩn xác từng milimet, giúp căn chỉnh trục chân tối ưu (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Trong khi đó, Robot AI CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “đo ni” cho từng người bệnh, định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên.

Khác với các hệ thống robot bán chủ động hay navigation trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện các lát cắt xương bằng cánh tay 6 trục theo đúng kế hoạch đã được tinh chỉnh bởi bác sĩ trước đó. Khi tiến hành cắt xương, Robot thực hiện các lát cắt với độ chính xác đến từng milimet - sự chính xác mà tay người khó đạt, tránh các nguy cơ do bác sĩ run tay, yếu tay, cắt xương quá mức và tạo bề mặt cắt mịn, ngay cả trong phẫu trường hẹp.

Cùng với tính năng chủ động trong nhiều công đoạn và thao tác, Robot CUVIS-Joint sở hữu nền tảng mở (Open Platform), cho phép tương thích với hàng chục loại khớp nhân tạo cao cấp từ các quốc gia khác nhau như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Ấn Độ… và có thể mở rộng hơn.

Bác sĩ không bị phụ thuộc vào một hãng khớp nhân tạo cố định, từ đó có thể lựa chọn cấu trúc, kích thước và vật liệu khớp phù hợp nhất với giải phẫu, bệnh lý và điều kiện kinh tế của từng người bệnh, tiết kiệm chi phí.

Cánh tay Robot CUVIS-Joint chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet theo kế hoạch (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca phẫu thuật thay khớp, tỷ lệ thành công cao vượt trội. “Robot CUVIS-Joint không mâu thuẫn với các kỹ thuật mổ hiện tại vốn đã rất tân tiến tại Bệnh viện Tâm Anh trong nhiều năm qua, mà càng giúp nâng cao độ chính xác, công suất mổ và hiệu quả vượt trội cho người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa biến chứng”, bác sĩ Tuấn nói.

Robot CUVIS-Joint thay khớp gối chủ động cho người bệnh.

Ngay sau khi được Sở Y tế TPHCM cấp phép sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã liên tiếp phẫu thuật gần 20 ca thay khớp bằng Robot AI này, mang lại hiệu quả vượt trội về mức độ chính xác trong thao tác phẫu thuật, người bệnh ít đau, xuất viện sớm hơn, khôi phục trục chi tối ưu, cải thiện biên độ vận động như duỗi - gập khớp tự nhiên, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo.

Phần mềm chuyên dụng của Robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ kiểm tra và cân bằng tối ưu cấu trúc khớp, mô mềm và trục chi trong quá trình mổ (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Như trường hợp bà Hà, 74 tuổi, là ca thay khớp đầu tiên bằng Robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM. Bà Hà bị đau nhức khớp gối cả 2 chân hơn 20 năm, chẩn đoán thoái hóa khớp độ 4, lớp sụn gần như không còn, hai đầu xương va chạm vào nhau gây biến dạng khớp gối, trục chi vẹo trong hơn 10 độ.

Ngày đầu tiên sau mổ thay khớp gối bằng Robot thế hệ mới CUVIS-Joint, bà Hà duỗi thẳng chân được, giảm đau đáng kể, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Chỉ 3 ngày sau phẫu thuật, bà Hà dự định kế hoạch thay khớp gối ở chân còn lại trong thời gian sắp tới.

Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Lê Văn Tuấn thăm, chúc mừng bà Hà phục hồi tốt sau thay khớp bằng Robot CUVIS-Joint thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Hoa Kỳ) thông qua, đưa vào sử dụng tại Mỹ. Với việc được đưa vào sử dụng tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Việt Nam là nước thứ 9 sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này.

Để phát triển kỹ thuật này, cần có hai yếu tố quan trọng là hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao. Công nghệ mới đòi hỏi đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tiếp cận và làm chủ các tiến bộ khoa học - công nghệ của thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết Robot AI thay khớp nhân tạo là thiết bị công nghệ tiếp theo mà Tâm Anh mang về cho Việt Nam với mục tiêu đưa công nghệ, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại hàng đầu thế giới về Việt Nam. Không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn cả du khách quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh đang có xu hướng ngày càng đông hơn. Đây chính là hành động hiện thực hóa các chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 57, 68, 72 về tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người dân.