Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ

Chiều 11/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối ngày 9/12, Ban tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực, ở phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót nói trên.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

SEA Games là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần, quy tụ các vận động viên xuất sắc của 11 quốc gia trong khu vực. SEA Games năm nay được tổ chức tại Thái Lan.

Lễ khai mạc trên sân Rajamangala, Bangkok tối 9/12 gặp một số sự cố.

Sau sự cố trình chiếu liên quan đến việc bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc, đoàn thể thao Việt Nam đã thông báo sự việc đến Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để xử lý.