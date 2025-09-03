Vì sao hơn 2.200 ô tô bị đề nghị chặn đăng kiểm?

Ngày 3/9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho hay đã gửi văn bản đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị đưa 2.258 phương tiện vào diện chặn đăng kiểm do chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính.

Đây là các trường hợp có hành vi vi phạm được phát hiện, ghi nhận qua hệ thống camera giám sát trong tháng 7. Tất cả các trường hợp trên đã được cơ quan công an trích xuất hình ảnh, gửi thông báo. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn quy định mà người vi phạm vẫn chưa đến giải quyết, nộp phạt.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai trích xuất hình ảnh các phương tiện vi phạm (Ảnh: Công an).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, nếu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, đơn vị sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm, đăng ký xe.

Các phương tiện bị cảnh báo sẽ bị đưa vào hệ thống quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do vậy, khi đi kiểm định lại, nếu chủ các phương tiện này chưa hoàn tất việc xử lý vi phạm sẽ không được đăng kiểm.

Ngoài ra, những trường hợp cố tình không nộp phạt sẽ không được giải quyết các thủ tục hành chính khác như đăng ký, sang tên phương tiện, cấp và đổi giấy phép lái xe...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo chủ phương tiện, tài xế khi nhận được thông báo vi phạm cần chủ động liên hệ nộp phạt; đồng thời tra cứu thông tin vi phạm qua trang web của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc ứng dụng VneTraffic.