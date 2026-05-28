Vì sao fanpage Phòng Cảnh sát ma túy Công an TPHCM gây chú ý?

Chiều 28/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM), đã thông tin về hoạt động của fanpage Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM và những chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, thời gian gần đây, fanpage của đơn vị nhận được sự quan tâm lớn từ người dân nhờ phong cách truyền tải nội dung mới mẻ, bám sát xu hướng truyền thông hiện đại và nhu cầu tiếp cận thông tin trên không gian mạng. Việc đổi mới này được thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất” của Công an thành phố gồm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Đại diện PC04 cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông có chuyên môn, am hiểu mạng xã hội và có năng khiếu trong lĩnh vực truyền thông để trực tiếp quản trị và phát triển fanpage. Nội dung tuyên truyền vẫn tập trung vào công tác phòng, chống ma túy và các thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, tuy nhiên cách thể hiện được thay đổi theo hướng gần gũi, tăng tính tương tác và phù hợp hơn với giới trẻ.

“Điều thu hút người dân không phải sự mới lạ về hình thức mà là sự chân thực, kịp thời và tinh thần cầu thị, gần dân trong cách truyền tải thông tin”, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo PC04, việc fanpage nhận được lượng lớn bình luận và chia sẻ vừa là tín hiệu tích cực, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với đơn vị trong việc bảo đảm tính chính xác, khách quan và định hướng xã hội của thông tin đăng tải.

Một bài đăng trên fanpage của Phòng PC04 Công an TPHCM nhận hàng chục ngàn lượt tương tác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong những ngày qua, fanpage của Phòng PC04 Công an TPHCM có 151 triệu lượt xem và tương tác của người dân, cùng gần hơn 850.000 lượt theo dõi. Không chỉ chủ động theo dõi, chia sẻ các nội dung tuyên truyền, nhiều người dân còn cung cấp nguồn tin, phản ánh dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy cho lực lượng Công an. Qua đó, PC04 đã khởi tố 170 vụ án, bắt 576 bị can.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải là tạo tương tác mà hướng đến xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa ma túy.

Qua quá trình vận hành fanpage, PC04 ghi nhận nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phụ huynh, giáo viên và đoàn viên thanh niên cũng sử dụng nội dung từ fanpage để tuyên truyền trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam khẳng định, mỗi lượt chia sẻ, bình luận tích cực hay mỗi người dân hiểu đúng và nói không với ma túy đều góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.