Vi phạm quy định đấu thầu, 2 cựu cán bộ y tế Lâm Đồng bị khai trừ Đảng

Ngày 17/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông báo về kết quả kỳ họp lần thứ 3 với nội dung quyết định thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm pháp luật.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) và ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũ.

Một góc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Thành và Đinh Thế Hùng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định, các vi phạm của hai cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi hai người này công tác. Ông Thành và ông Hùng đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong kỳ họp lần thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thông báo, xem xét vi phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch huyện Đức Trọng (cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Xuân Vinh thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu UBND huyện Đức Trọng phê duyệt quyết toán hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm hành chính phía Nam sông Đa Nhim không đúng quy định.

Tuy nhiên, do vi phạm của ông Vinh đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng không ban hành quyết định kỷ luật đối với ông này.