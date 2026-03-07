Vị giám đốc sở và trăn trở tạo sinh kế bền vững cho người dân

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Những ngày trước cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng các ứng cử viên trong tổ bầu cử liên tục tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương trên địa bàn.

Dành chút thời gian ngắn ngủi sau buổi tiếp xúc cử tri, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí về chương trình hành động của mình trong cuộc tiếp xúc, vận động cử tri và lời hứa cam kết chính trị, đặc biệt là danh dự và mong muốn của cá nhân mình trước cử tri.

Tham gia xây dựng hồ sơ Di sản thế giới Tràng An

Ông Bùi Văn Mạnh sinh ra trên mảnh đất Cố đô Hoa Lư giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Từ nhỏ ông đã ước mơ lớn lên được góp một phần sức mình để du lịch Ninh Bình phát triển mạnh mẽ, du khách trong nước và quốc tế biết đến. Cũng vì thế, sau khi tốt nghiệp ra trường, ông đã về công tác tại Sở Du lịch tỉnh.

“Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của vùng đất Ninh Bình được thiên nhiên ban tặng, cha ông để lại hiếm nơi nào ở Việt Nam có được. Nơi đây, phát tích của Nhà nước Đại Cồ Việt hơn 1.000 năm trước, gắn với các triều đại Đinh – Tiền Lê – Lý – Trần; là kinh đô của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền độc lập, thống nhất đầu tiên của dân tộc”, ông Mạnh dẫn chứng.

Ông Bùi Văn Mạnh (bìa phải) đưa bà Audrey Azoulay (bìa trái, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO), khi còn công tác tham quan Di sản thế giới Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Ứng cử viên ĐBQH chia sẻ tiếp, không gian phát triển mới của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập 3 tỉnh (Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định) là sự hội tụ, giao thoa, hoà quyện của 3 không gian văn hoá: Thung lũng núi đá vôi – vùng lúa nước – vùng ven biển; cùng kho tàng di sản văn hoá và thiên nhiên rất phong phú với hơn 5.000 di tích.

Tiêu biểu là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á; Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Qua hơn 26 năm công tác trong ngành du lịch, tôi có may mắn được trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ Di sản thế giới Tràng An (được UNESCO ghi danh năm 2014), tham gia xây dựng và triển khai nhiều chủ chương, định hướng, chính sách, chiến lược, dự án phát triển du lịch và chương trình nghiên cứu, hợp tác trong nước và quốc tế về phát triển thương hiệu điểm đến, quản lý, bảo tồn di sản”, ông Mạnh tâm sự.

Biến vùng đất thuần nông thành điểm sáng du lịch

Vị giám đốc sở tự hào khi du lịch Ninh Bình phát triển mạnh mẽ và khẳng định được thương hiệu không chỉ trong nước và quốc tế. Bản thân ông may mắn cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình để du lịch Ninh Bình phát triển như ngày hôm nay.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ông Bùi Văn Mạnh (thứ 5 từ phải sang) đón những vị khách quốc tế đến "xông đất" Ninh Bình ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Thái Bá).

Ông Mạnh phân tích, trên nền tảng di sản và truyền thống văn hóa vô giá, Ninh Bình đã chuyển mình mạnh mẽ, đứng trước một giai đoạn phát triển mới, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một tỉnh thuần nông, còn nhiều khó khăn, Ninh Bình đã vươn lên trở thành điểm sáng về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản – trở thành điểm đến du lịch văn hoá hấp dẫn hàng đầu cả nước - một trong 10 điểm đến du lịch thân thiện nhất thế giới.

Năm 2025, toàn tỉnh đón được trên 19,4 triệu lượt khách, trong đó có 2,2 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt trên 20.000 tỷ đồng; riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, đón được gần 2,4 triệu lượt khách, đứng thứ 2 cả nước.

“Du lịch phát triển đã thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, đồng thời nâng cao hình ảnh, thương hiệu địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Điều đó đòi hỏi một tư duy, tầm nhìn phát triển mới theo hướng: Liên kết vùng – Tích hợp đa ngành – Hài hòa giữa bảo tồn và khai thác – Cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Mạnh nêu.

Cũng theo vị ứng cử viên ĐBQH, điều quan trọng hơn những con số tăng trưởng chính là việc tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn con đường phát triển dựa trên di sản, văn hóa và thiên nhiên, tạo nền tảng căn cơ, vững chắc cho sự phát triển bền vững, bao trùm của tỉnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ - Trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; phát triển dựa trên ba trụ cột: Du lịch bền vững – Công nghiệp văn hóa – Kinh tế sáng tạo.

"Việc phát triển không chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên và giá trị di sản sẵn có mà phải thúc đẩy bằng tư duy, cách làm mới để tạo ra giá trị gia tăng, hướng tới mục tiêu đón trên 30 triệu lượt khách, trong đó có trên 4 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 120.000 lao động; đóng góp khoảng 10% GRDP", ông Mạnh nêu quyết tâm của tỉnh nhà.

Nỗi trăn trở sinh kế bền vững cho người dân

Gần 3 thập kỷ gắn bó với ngành du lịch Ninh Bình, ông Mạnh nhận ra rằng, thực tiễn phát triển ở địa phương luôn vận động nhanh, phát sinh nhiều vấn đề mới, trong khi chính sách, pháp luật đôi khi chưa theo kịp. Chính vì vậy, ông mong muốn được tham gia Quốc hội để góp phần phản ánh, kết nối thực tiễn địa phương với hoạch định chính sách ở tầm quốc gia.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình trong buổi tiếp xúc cử tri phường Tây Hoa Lư - nơi chứa đựng Trái tim di sản, động lực phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình thời gian qua và trong tương lai (Ảnh: Thái Bá).

Trong đó, đặc biệt là các lĩnh vực: Kinh tế di sản, phát triển du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa, hợp tác công tư trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng đô thị di sản, vấn đề đảm bảo sinh kế, an sinh xã hội cho người dân địa phương, đặc biệt địa phương có di sản thế giới (Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng…).

“Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác nhiều năm trong lĩnh vực du lịch và di sản, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp vào các chính sách về phát triển kinh tế xã hội nói chung và đặc biệt là các chính sách về phát triển du lịch, hạ tầng chiến lược (trên không, trên biển và dưới lòng đất); bảo tồn di sản, đô thị di sản, cơ chế đặc thù cho địa phương có di sản hỗn hợp văn hoá và thiên nhiên thế giới; phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; thu hút đầu tư, tạo sinh kế bền vững cho người dân”, ông Mạnh nói.

Ngoài ra, vị ứng cử viên cũng nêu rõ vai trò của mình nếu được bầu là ĐBQH sẽ: Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và Nhân dân với Quốc hội; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường giám sát, đưa chính sách vào cuộc sống và không ngừng học tập, nghiên cứu, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lập pháp, giám sát và phản biện chính sách…

Vị Giám đốc Sở Du lịch trao đổi với cử tri về nỗi trăn trở sinh kế cho người dân vùng có di sản thế giới (Ảnh: Thái Bá).

“Những trao đổi của tôi với cử tri không chỉ là lời hứa, mà là cam kết chính trị, mà còn là danh dự và mong muốn của cá nhân tôi trước cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác để cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp vào những quyết sách quan trọng của đất nước. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; vì một Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, hiện đại – một trung tâm du lịch di sản – sinh thái – văn hoá tiêu biểu của cả nước.