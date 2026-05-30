VEC lo mất doanh thu khi mở nút giao nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam, báo cáo một số vướng mắc khi tổ chức thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phục vụ kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo VEC, đơn vị đã hoàn thành điều chỉnh hệ thống phần mềm thu phí theo hướng dẫn của Cục Đường bộ và đã đưa vào khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thu phí, VEC nhận thấy một số nội dung chưa đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về thu phí điện tử không dừng (ETC).

Nút giao Long Thành kết nối tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, do nút giao Long Thành không bố trí trạm thu phí, việc ghi nhận dữ liệu giao dịch, hình ảnh phương tiện có thể chưa đáp ứng đủ quy định hiện hành. Công tác kiểm tra, đối soát doanh thu cũng có thể bị ảnh hưởng; đồng thời chưa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tổ chức thu phí ETC theo hình thức thu phí kín và quy định về đối soát dữ liệu doanh thu.

VEC cho biết, trong điều kiện vận hành tạm thời, nhà cung cấp dịch vụ thu phí có thể chưa cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông tin hành trình và lịch trình di chuyển của phương tiện theo quy định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chậm đối soát, chậm kết chuyển doanh thu, phát sinh sai lệch hoặc mất doanh thu.

Ngoài ra, VEC cho rằng có thể phát sinh phản ánh, khiếu nại của tài xế liên quan đến việc xác định chặng tính phí, dữ liệu giao dịch hoặc truy thu phí đối với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Do đó, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, ghi nhận các khó khăn nêu trên; đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục cần thiết trước khi tổ chức thông xe toàn bộ các nhánh của nút giao Long Thành.

VEC cũng lưu ý mặc dù các trạm thu phí đã tổ chức phân luồng riêng cho phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khi lưu lượng xe tăng cao, vẫn có nguy cơ ùn tắc cục bộ tại trạm thu phí đầu ra do số lượng giao dịch cần xử lý lớn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức giao thông và vận hành tuyến.

Người dân TPHCM háo hức ngày nút giao Long Thành thông xe

Trước đó, việc vận hành nhánh rẽ từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị trì hoãn do hạng mục trạm thu phí trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa có, VEC lo ngại việc thiếu trạm thu phí đầu ra sẽ gây thất thoát doanh thu.

Sau đó, Cục Đường bộ có văn bản đề nghị VEC điều chỉnh phần mềm thu phí để đảm bảo thu phí phương tiện mà không cần trạm thu phí đầu ra.

Theo phương án điều chỉnh, xe đi qua các trạm thu phí đầu vào của cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau 3 giờ không có tín hiệu đầu ra, sẽ được coi là đã rời khỏi cao tốc tại nút giao Long Thành. Hệ thống sẽ tự tính quãng đường mà tài xế đã sử dụng để trừ tiền trong tài khoản giao thông.

Với phương án thu phí tạm như trên, nhánh rẽ từ trung tâm TPHCM đi về Vũng Tàu đã được mở cho xe lưu thông từ chiều 24/5.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, toàn bộ hạng mục dang dở của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, gồm cả nút giao và hệ thống thu phí, sẽ được hoàn thành trong tháng 9.