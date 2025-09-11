Va chạm với ô tô tải, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Chiều 11/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 53 giữa xe ô tô tải và xe máy, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu, lúc 7h45 cùng ngày, bà T.T.N. (SN 1978, ngụ phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy biển số 84B1-76604 lưu thông trên quốc lộ 53, theo hướng từ xã Trung Ngãi đi đến xã Hiếu Phụng.

Xe máy do bà N. cầm lái đến đoạn thuộc ấp Bình Thành (xã Trung Thành) đã xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 64A-00300 do tài xế Đ.V.T. (SN 1986) điều khiển đang lưu thông từ hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh, khiến bà N. tử vong tại chỗ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, 2 phương tiện bị hư hỏng sau cú va chạm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đại diện Viện KSND tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ.