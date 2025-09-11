Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của ai?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Thanh tra Chính phủ gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Đề xuất các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tại Điều 30 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và Điều 3 Quyết định số 56/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, dự thảo luật đã quy định các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Ông Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, từng gây ồn ào dư luận khi vi phạm trong kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc, biến động tài sản không trung thực (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công tác tại tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng,... doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý.

TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình (trừ trường hợp nêu trên).

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan đảng của tỉnh.

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

Dự thảo luật cũng đề xuất giao Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xác minh tài sản, thu nhập để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác xác minh tài sản, thu nhập.

Giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai được nâng lên 150 triệu đồng

Theo dự thảo luật, giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai được đề xuất tăng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (từ năm 2018 tới nay là 50 triệu đồng).

Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên (hiện nay là 300 triệu đồng). Việc này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 và Nghị định 19/2023 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật này.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 400 triệu đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan. Trường hợp tài sản, thu nhập có biến động thì phải giải trình về nguồn gốc.

Thanh tra Chính phủ thực hiện bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 (Ảnh: Phương Lê).

Thanh tra Chính phủ phản ánh có nhiều ý kiến góp ý 400 triệu đồng là quá thấp và không phù hợp với thời giá, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Dự thảo luật căn cứ vào quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền cũng không phù hợp do đây chỉ là quy định cho 1 lần chuyển tiền cần phải kiểm soát (giao dịch đáng ngờ). Trong khi một người có thể thực hiện nhiều lần giao dịch trong năm với mức từ 400 triệu đồng trở lên.

Từ đó các ý kiến góp ý đề nghị dự thảo luật quy định mức tài sản, thu nhập có biến động trong năm từ 1 tỷ đồng trở lên cho phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, dự thảo luật đề xuất Thanh tra Chính phủ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý theo Luật Thanh tra.

Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện, trừ trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.

Dự án luật sẽ được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.