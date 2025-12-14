Tượng Phật khổng lồ dần thành hình gần mỏ đá ở Đà Nẵng

Gần một thập kỷ qua, một pho tượng bán thân "Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" khổng lồ đang dần hiện hữu gần khu vực mỏ đá cũ tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, thu hút sự chú ý và tò mò của người dân địa phương.

Công trình này thuộc quy hoạch Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, tọa lạc sát chân núi Phước Lý, nơi trước đây Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa khai thác đá (mỏ đã ngừng hoạt động cuối năm 2020). Chính công ty này cũng là chủ đầu tư của bức tượng.

Tượng Phật khổng lồ có vị trí tại mỏ đá sát chân núi Phước Lý, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Bức tượng có chiều cao khoảng 65m, được tạc từ đá granit nguyên khối khai thác tại núi Cẩm Khê. Kề bên khu vực tượng là một ngôi chùa, với lối vào có biển chỉ dẫn mang tên Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn.

Theo người dân địa phương, công trình tượng Phật khổng lồ này đã được khởi công gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Hiện trường thi công vẫn như một đại công trường với sự hiện diện của nhiều máy xúc, máy khoan và công nhân làm việc.

Phần thân và đầu tượng đã hình thành rõ nét, đạt chiều cao ấn tượng. Xung quanh chân tượng, đất đá ngổn ngang, nhiều khối đá lớn đang được cắt gọt, cho thấy khối lượng công việc còn rất lớn.

Tượng có chiều cao khoảng 65m, được tạc từ đá granit nguyên khối (Ảnh: Hoài Sơn).

Gần đó là một hố nước sâu hình thành từ hoạt động khai thác đá trước đây. Bên ngoài công trình có biển thông báo về thời gian nổ mìn vào hai khung giờ trưa và chiều.

Việc xây dựng công trình này từng gây ra hai luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Một số người cho rằng đây sẽ là điểm nhấn cảnh quan độc đáo, trong khi số khác đề nghị khu vực cần được phục hồi nguyên trạng sau khi kết thúc khai thác đá.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Khu Văn hóa tâm linh Đà Sơn đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết vào ngày 30/12/2014.

Năm 2016, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa để thực hiện hai hạng mục: tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bên ngoài công trình có biển thông báo về thời gian nổ mìn (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ghi nhận tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã đạt khoảng 70% khối lượng thi công, trong khi tượng Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn chưa được triển khai.

Trước những lo ngại về việc công trình thi công kéo dài nhưng chưa hoàn thành, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết hồ sơ thẩm định và giấy phép xây dựng ban hành ngày 17/11/2016 không quy định tiến độ dự án. Do đó, công trình Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, đã được triển khai thi công theo giấy phép này, không cần phải gia hạn giấy phép xây dựng.